BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach den Eckdaten von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob am Dienstag das starke Raffinerie- und Vertriebsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns hervor sowie ein weiteres herausragendes Quartal im Handelsbereich. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen entsprechend übertreffen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
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Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
5.16 £
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Abst. Kursziel*:
16.17%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
5.17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.17%
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Analyst Name::
Henry Tarr
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KGV*:
-
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