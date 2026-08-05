So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren verdient

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Binance Coin wurde am 04.08.2021 zu einem Wert von 335.63 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.79 Binance Coin. Die gehaltenen Coins wären am 04.08.2026 17’662.34 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 592.80 USD lag. Mit einer Performance von +76.62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net