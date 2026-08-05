Tron: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

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Am 04.08.2021 lag der Kurs von Tron bei 0.067351 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’484.76 TRX im Portfolio. Da sich der Wert von Tron am 04.08.2026 auf 0.3269 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 485.44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 385.44 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net