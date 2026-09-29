Boeing 160.16 CHF 1.61% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Auftrag der US-Navy sei wertvoll, gerade in einer Zeit mit einigen Problemen beim Flugzeugbauer, schrieb Douglas Harned am Dienstag./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.