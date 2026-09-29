Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.09.2026 12:11:57
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Auftrag der US-Navy sei wertvoll, gerade in einer Zeit mit einigen Problemen beim Flugzeugbauer, schrieb Douglas Harned am Dienstag./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 298.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 187.68
|
Abst. Kursziel*:
58.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 187.75
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.72%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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