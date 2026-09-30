Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 189,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 192,89 USD. Mit einem Wert von 192,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 437'210 Aktien.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 25,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 176,87 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,80 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,173 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,003 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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