Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Rot

Um 20:26 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 186,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'135 Punkten realisiert. Bei 186,17 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,00 USD. Zuletzt wechselten 834'466 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,46 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 5,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,173 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,003 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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