Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing vor den Quartalsbilanzen aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Boeing werde die Prognose für die freien operativen Barmittel in diesem Jahr wohl nicht erhöhen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl Boeing als auch Airbus dürften sich aber deutlich positiv äußern zu den Lieferketten und den Auslieferungen./bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 209.48
|
Abst. Kursziel*:
31.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 209.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.24%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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20.07.26
|Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Boeing (finanzen.ch)
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20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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20.07.26
|Messestart in Farnborough: Erste Grossaufträge für Boeing und Airbus (AWP)
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20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
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20.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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20.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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20.07.26
|Trump: Neue Air Force One wird nachgerüstet (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|13.07.26
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|10:55
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|20.07.26
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|14.07.26
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|Boeing Halten
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