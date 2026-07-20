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21.07.2026 10:55:02

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing vor den Quartalsbilanzen aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Boeing werde die Prognose für die freien operativen Barmittel in diesem Jahr wohl nicht erhöhen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl Boeing als auch Airbus dürften sich aber deutlich positiv äußern zu den Lieferketten und den Auslieferungen./bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 209.54 		Abst. Kursziel aktuell:
31.24%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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