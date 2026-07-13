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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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14.07.2026 20:43:17

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Mai und zum Vorjahr moderat gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine Entwicklung, die er als insgesamt positiv für die Dynamik der Aktie werte./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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