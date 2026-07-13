Boeing Aktie 913253 / US0970231058
177.30CHF
-0.71CHF
-0.40 %
17:29:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.07.2026 20:43:17
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Mai und zum Vorjahr moderat gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine Entwicklung, die er als insgesamt positiv für die Dynamik der Aktie werte./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 218.10
|
Abst. Kursziel*:
26.09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 217.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.62%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt am Montagmittag (finanzen.ch)