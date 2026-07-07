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09.07.2026 16:00:22

Boeing Outperform

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage unter Zulieferern der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert zog in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung positive Rückschlüsse unter anderem für den Flugzeugbauer Boeing. Die sich verbessernden Produktionsraten der Modelle 737 MAX und 787 trügen zum wachsenden Vertrauen in den Hochlauf des zivilen Geschäfts bei. Dies dürfte sich positiv auf Erstausrüster wie Howmet und Woodward auswirken./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 224.57 		Abst. Kursziel*:
22.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 223.50 		Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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