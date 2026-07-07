Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage unter Zulieferern der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert zog in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung positive Rückschlüsse unter anderem für den Flugzeugbauer Boeing. Die sich verbessernden Produktionsraten der Modelle 737 MAX und 787 trügen zum wachsenden Vertrauen in den Hochlauf des zivilen Geschäfts bei. Dies dürfte sich positiv auf Erstausrüster wie Howmet und Woodward auswirken./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 224.57
|
Abst. Kursziel*:
22.46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 223.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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