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23.11.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Boeing-Einstiegs gewesen.
Das Boeing-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 219.91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Boeing-Aktie investierten, hätten nun 0.455 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 70.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155.89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.11 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 122.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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