Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 163,44 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'701 Punkten liegt. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,40 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,87 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134'448 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 35,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 155,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 5,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je Boeing-Aktie. Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,903 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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