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24.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Abend fester
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 165,31 USD.
Die Boeing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 165,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'030 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 165,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 161,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 417'718 Boeing-Aktien.
Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,77 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 155,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD gegenüber -7,14 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.27 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.19 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Boeing-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,903 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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