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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ein Auftrag der Biman Bangladesh Airlines sei aus Wettbewerbssicht ein Gewinn für den US-Flugzeugbauer, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft betreibe eine Flotte von 18 Boeing-Flugzeugen und weiteren 25 in Auftrag befindlichen Maschinen./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.