Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ein Auftrag der Biman Bangladesh Airlines sei aus Wettbewerbssicht ein Gewinn für den US-Flugzeugbauer, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft betreibe eine Flotte von 18 Boeing-Flugzeugen und weiteren 25 in Auftrag befindlichen Maschinen./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 190.37
|
Abst. Kursziel*:
39.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 190.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.21%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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