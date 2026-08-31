Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor den anstehenden Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Trotz der saisonalen Schwankungen im Sommer dürfte der Flugzeugbauer einen starken Endspurt hingelegt haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Expertin verwies auf entsprechende Daten der Beratungs- und Analysefirma Aero Analysis Partners./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 208.58
|
Abst. Kursziel*:
41.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 209.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.68%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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