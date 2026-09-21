Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 200,97 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'062 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 202,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 200,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 470'378 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,173 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,92 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.56 Mrd. USD – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,997 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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