Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.65 Prozent auf 51’795.41 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.944 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.27 Prozent stärker bei 52’115.40 Punkten, nach 51’461.90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51’935.97 Punkte, das Tagestief hingegen 51’607.65 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1.81 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 53’459.78 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 51’492.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der Dow Jones auf 46’018.32 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2.98 Prozent auf 110.95 USD), Amazon (+ 2.51 Prozent auf 252.13 USD), NVIDIA (+ 2.46) Prozent auf 219.17 USD), Caterpillar (+ 2.14 Prozent auf 799.48 USD) und Merck (+ 1.63 Prozent auf 147.27 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2.13 Prozent auf 245.22 USD), Boeing (-1.34 Prozent auf 199.25 USD), Walmart (-1.04 Prozent auf 106.38 USD), Honeywell Technologies (-1.04 Prozent auf 205.51 USD) und Walt Disney (-0.79 Prozent auf 106.15 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7’066’838 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.453 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie weist mit 11.12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch