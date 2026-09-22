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22.09.2026 07:51:36
Deshalb gibt der US-Dollar zum Franken und Euro leicht nach
Der US-Dollar zeigt sich am Dienstagmorgen gegenüber dem Franken und dem Euro etwas schwächer.
Der US-Dollar wird aktuell bei 0,8203 Franken und damit etwas tiefer als am Vorabend gehandelt. Auch der Euro zeigt sich gegenüber dem Greenback leicht fester bei 1,1474 Dollar. Zum Franken tritt die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9413 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Ölpreise zogen nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder etwas an. Brent verteuerte sich im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf 101,82 US-Dollar je Fass. Zum Wochenstart war der Preis den vierten Handelstag in Folge gefallen und zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gerutscht.
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Neue Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf von Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone kommen. Dabei dürfte vor allem der US-ADP-Arbeitsmarktbericht Beachtung finden, da er Hinweise auf die Verfassung des Arbeitsmarktes und damit auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank liefern könnte.
awp-robot/an/hr
Zürich (awp)
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