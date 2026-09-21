Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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21.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Boeing-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 215.65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Boeing-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.464 Boeing-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 91.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 8.09 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 156.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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