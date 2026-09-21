Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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21.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 198,65 USD nach oben.
Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 198,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'918 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 200,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,45 USD. Zuletzt wechselten 149'520 Boeing-Aktien den Besitzer.
Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,96 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,173 USD. Am 28.07.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,997 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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