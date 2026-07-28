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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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28.07.2026 12:03:40

BNP Paribas Overweight

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee betonte am Dienstag die starke Ertragsdynamik sowie die steigenden Kapitalausschüttungen der französischen Bank. Sie hält die Ziele für 2026 für konservativ und die Aktienbewertung für günstig./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
119.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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9.78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
107.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
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