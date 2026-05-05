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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Die Bank habe erfreuliche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und sei mit einer materiellen Eigenkapitalrendite von 12,8 Prozent auf gutem Weg, die für 2026 angestrebten 12 Prozent zu erreichen, hieß es in einer Studie am Mittwoch./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.