EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.519 BNP Paribas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’085.19 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108.52 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von BNP Paribas betrug jüngst 124.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch