FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 95 auf 120 Euro angehoben. Die Zahlen der französischen Bank für das zweite Quartal hätten u?ber den Erwartungen gelegen, die starke Entwicklung im Investment Banking sei ein wichtiger Treiber gewesen, schrieb Philipp Häßler am Freitag. Mit einer harten Kernkapitalquote von 13 Prozent habe das Kredithaus bereits sein 2027er-Ziel erreicht, was zusätzliche Aktienrückkäufe wahrscheinlicher mache. Das Papier sei attraktiv bewertet. Gleichzeitig sieht Häßler zweistelliges Gewinnwachstum./rob/ajx/he;