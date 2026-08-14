EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44.68 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 223.839 BNP Paribas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 112.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’159.49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151.59 Prozent vermehrt.

BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124.41 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch