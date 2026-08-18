Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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18.08.2026 12:47:36
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie klettert nach Oben
Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet.
"Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte Finanzchef Richard McPhail laut Mitteilung. Das Unternehmen habe eine Nachfrage in allen Geschäftsbereichen verzeichnet. Kunden würden weiterhin kleinere Projekte in Angriff nehmen.
Unter dem Strich zog der Gewinn im Quartal um 4,7 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie legte um 5,1 Prozent auf 4,92 Dollar zu. Die Branchenbeobachter hatten hier mit einem deutlich geringeren Plus gerechnet.
Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner weiterhin ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall stagnieren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um bis zu 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.
mne/err/jha/ra
ATLANTA (awp international)
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