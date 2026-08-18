Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’253 -0.4%  SPI 20’086 -0.5%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’265 -0.3%  Euro 0.9404 0.2%  EStoxx50 6’497 -0.5%  Gold 4’395 -0.5%  Bitcoin 52’085 -0.3%  Dollar 0.8123 0.2%  Öl 90.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lonza-Aktie: Konzern entfernt tonnenweise Quecksilber aus Oberwalliser Böden
August-Blues an Europas Börsen? Warum das Sommer-Tief oft ein Aktien-Mythos ist
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie klettert nach Oben
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Suche...

Cerebras Systems Aktie 155791967 / US15675D1037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rally trifft auf Gegenwind 18.08.2026 12:45:41

Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck

Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck

Die starken Kursschwankungen gehen weiter: Nach einer kräftigen Kursrally meldet sich am Dienstag bei Cerebras-Anlegern schon wieder die Skepsis zurück.

Cerebras Systems
200.12 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen
  • Ein Analystenbericht zu einem OpenAI-Service-Tier setzt die Aktie in Bewegung
  • Kaum erholt, gerät das Papier schon wieder unter Verkaufsdruck
  • Wall-Street-Häuser bleiben trotz der Schwankungen überwiegend optimistisch

350 Dollar war der Erstkurs der Cerebras-Aktie zum Börsengang Mitte Mai - seitdem hat der Anteilsschein rund 28 Prozent an Wert verloren. Doch diese Entwicklung verlief stark volatil: Auf Monatssicht liegt die Aktie rund 21 Prozent im Plus. Von Kursberuhigung ist auch am Dienstag keine Spur: Nach einem Aufschlag von rund 15 Prozent zum Wochenstart deutet sich vorbörslich an der NASDAQ bereits wieder ein sattes Minus von 3,59 Prozent auf 242,94 US-Dollar an.

Wedbush sieht Cerebras als Compute-Backbone für OpenAI

Auslöser der Rally am Montag war ein Bericht von Wedbush Securities, der Cerebras Systems als zentralen Rechenpartner für OpenAIs neuen "Ultrafast"-Modus von GPT-5.6 Sol einordnete. Das Unternehmen hatte am 13. August offiziell bekanntgegeben, den neuen Service-Tier anzutreiben, der laut eigenen Angaben bis zu 750 Output-Tokens pro Sekunde liefert und damit bis zu 14-mal schneller arbeitet als der Standardmodus, bei gleicher Modellintelligenz. Wedbush verwies zudem darauf, dass OpenAI zur Abnahme von 750 Megawatt Cerebras-Rechenkapazität bis 2028 verpflichtet ist, wobei die Vereinbarung Optionen zur Ausweitung bis 2030 vorsieht. Grundlage ist eine geschlossene mehrjährige Liefervereinbarung über 20 Milliarden US-Dollar, zu der OpenAI zusätzlich eine Milliarde US-Dollar an Finanzierung für den Bau von Cerebras-Rechenzentren zugesagt hatte.

Wachstum bei Cerebras trifft auf hohe Verluste

In der vergangenen Woche hatte die Cerebras-Aktie mit einem kräftigen Kursrückgang auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert, da der Umsatz unter den Erwartungen lag, obwohl Cerebras zugleich Rekordergebnisse und eine angehobene Jahresprognose gemeldet hatte. Der GAAP-Gesamtumsatz stieg um 74 Prozent auf 180,1 Millionen US-Dollar, der Kernumsatz auf non-GAAP-Basis kletterte um 103 Prozent auf 209,9 Millionen US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das Cloud- und Servicegeschäft, dessen GAAP-Umsatz um 281 Prozent auf 126,0 Millionen US-Dollar zulegte. Dem stand ein GAAP-Nettoverlust von 450,5 Millionen US-Dollar gegenüber, nach einem Nettogewinn von 309,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Cerebras hob dennoch die Jahresprognose an und erwartet für 2026 nun einen Kernumsatz zwischen 880 und 890 Millionen US-Dollar. CFO Bob Komin bezifferte die offenen Auftragsverpflichtungen zum 30. Juni 2026 auf 25,4 Milliarden US-Dollar und stellte für 2027 einen mehr als verdreifachten Umsatz in Aussicht.

Zehn Analysten stufen die Aktie unverändert als Strong Buy ein, bei einem mittleren Kursziel von 298,90 US-Dollar und einer Spanne von 275 bis 330 US-Dollar. Citi-Analyst Atif Malik bestätigte zuletzt sein Buy-Rating, senkte aber das Kursziel von 340 auf 320 US-Dollar, Craig-Hallum-Analyst Richard Shannon nannte tags zuvor 325 US-Dollar als Ziel, ebenfalls mit Kaufempfehlung.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?

Bildquelle: Samuel Boivin / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cerebras Systems Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cerebras Systems Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’863.45 19.86 S1BSHU
Short 15’179.20 13.75 S4B3QU
Short 15’731.65 8.94 SBBI5U
SMI-Kurs: 14’252.58 18.08.2026 12:48:34
Long 13’692.50 19.73 SZBKGU
Long 13’361.30 13.56 SJBMDU
Long 12’821.85 9.00 SOTBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.