BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
84.87CHF
0.70CHF
0.83 %
14:39:29
BRXC
06.02.2026 12:42:36
BNP Paribas Equal Weight
BNP Paribas
84.87 CHF 0.83%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Franzosen hätten einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
92.07 €
|
Abst. Kursziel*:
3.18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
92.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.99%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
