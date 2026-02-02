BNP Paribas 84.87 CHF 0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Franzosen hätten einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.