BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Konzernchef Jean-Laurent Bonnafé mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analystin Flora Bocahut am Freitagnachmittag schrieb, wurde Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Erträge der Sparte Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) signalisiert. Viel diskutiert worden sei auch über Verbesserungen im Corporate & Institutional Banking (CIB)./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
89.45 €
|
Abst. Kursziel*:
6.20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
90.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
13.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)