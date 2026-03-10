BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
88.77 €
|
Abst. Kursziel*:
7.02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
88.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.76%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|08:18
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|79.62
|4.71%
