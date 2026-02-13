BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
83.38CHF
0.57CHF
0.68 %
10:23:22
BRXC
17.02.2026 08:50:14
BNP Paribas Hold
BNP Paribas
83.38 CHF 0.68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Sharath Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BNP habe zudem in puncto Kosten und Ausblick überzeugt./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91.38 €
|
Abst. Kursziel*:
5.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|08:50
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
