BNP Paribas 83.38 CHF 0.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Sharath Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BNP habe zudem in puncto Kosten und Ausblick überzeugt./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.