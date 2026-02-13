Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Sharath Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BNP habe zudem in puncto Kosten und Ausblick überzeugt./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
91.38 € 		Abst. Kursziel*:
5.06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:50 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
