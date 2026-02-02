BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
85.57CHF
1.77CHF
2.11 %
14:14:00
BRXC
05.02.2026 12:47:49
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
85.57 CHF 2.11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Auch den Ausblick der Großbank wertet er positiv und rät weiter zum Kauf./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
103.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.18 €
|
Abst. Kursziel*:
9.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.03%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:47
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|12:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:18
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
