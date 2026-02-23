Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

87.70
CHF
1.34
CHF
1.55 %
10:16:30
BRXC
23.02.2026 08:08:25

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
87.70 CHF 1.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 97 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagabend an den Quartalsbericht der Franzosen an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
104.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.85 € 		Abst. Kursziel*:
9.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.40%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:08 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
