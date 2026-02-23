BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
87.70CHF
1.34CHF
1.55 %
10:16:30
BRXC
23.02.2026 08:08:25
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
87.70 CHF 1.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 97 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagabend an den Quartalsbericht der Franzosen an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
104.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.85 €
|
Abst. Kursziel*:
9.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.40%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
