NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach Zahlen. Die erhöhten Ziele für 2028 ließen dem Konsens Spielraum./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST



