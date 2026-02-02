Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

85.57
CHF
1.77
CHF
2.11 %
14:14:08
BRXC
05.02.2026 12:36:36

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
85.75 CHF 2.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach Zahlen. Die erhöhten Ziele für 2028 ließen dem Konsens Spielraum./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
94.18 € 		Abst. Kursziel*:
-1.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
93.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.17%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu BNP Paribas S.A.

12:47 BNP Paribas Buy UBS AG
12:36 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12:18 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
