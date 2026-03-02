INFICON-Aktie schwächer: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert

Damit werde der langfristige Service und Support für den abgekündigten Helium-Leckdetektor "CHLD Pernicka 700H" sichergestellt.

Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller INFICON-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Die INFICON-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 117,35 Franken.

Bad Ragaz (awp)