02.03.2026 10:49:00
INFICON-Aktie schwächer: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert
Das Messtechnikunternehmen INFICON baut seine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Oneida Research Services aus.
Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller INFICON-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.
Die INFICON-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 117,35 Franken.
Bad Ragaz (awp)
