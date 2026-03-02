Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 18’982 -1.4%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 24’884 -1.6%  Euro 0.9054 0.1%  EStoxx50 6’021 -1.9%  Gold 5’389 2.1%  Bitcoin 51’302 1.5%  Dollar 0.7732 0.7%  Öl 78.8 8.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
INFICON-Aktie schwächer: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss setzt Flüge in den Nahen Osten aus - USA und Israels greifen Iran an
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Suche...
Plus500 Depot

INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zusammenarbeit 02.03.2026 10:49:00

INFICON-Aktie schwächer: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert

INFICON-Aktie schwächer: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert

Das Messtechnikunternehmen INFICON baut seine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Oneida Research Services aus.

INFICON
116.49 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen
Damit werde der langfristige Service und Support für den abgekündigten Helium-Leckdetektor "CHLD Pernicka 700H" sichergestellt.

Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller INFICON-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Die INFICON-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 117,35 Franken.

Bad Ragaz (awp)

Weitere Links:

INFICON-Aktie in Rot: Talfahrt im dritten Quartal fortgesetzt

Bildquelle: INFICON