Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’811 -1.5%  SPI 18’998 -1.3%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 24’802 -1.9%  Euro 0.9084 0.5%  EStoxx50 6’011.8500 -2.1%  Gold 5’392 2.2%  Bitcoin 51’234 1.4%  Dollar 1 0.9%  Öl 78.6100 8.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie schwächer: CEO erntet Lob von Trump für Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA
Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit
David Einhorn baut um: Die Top-10-Positionen von Greenlight Capital in Q4 2025
Stadler-Aktie etwas schwächer: Tram entgleist in Mailand - Tote und Verletzte
Roche-Aktie schwächer: Wirkstoff Fenebrutinib erzielt weiteren Studienerfolg bei MS-Patienten
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

Devisenmarkt 02.03.2026 12:10:00

Nahostkrieg bewegt - US-Dollar zieht gegenüber dem Franken und Euro an

Nahostkrieg bewegt - US-Dollar zieht gegenüber dem Franken und Euro an

Der Krieg im Iran stützt zum Wochenstart zunächst den US-Dollar.

Die USA und Israel haben den Iran am Samstag angegriffen und dabei auch das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Mittlerweile weitet sich der Krieg immer weiter aus. Die libanesische Hisbollah-Miliz feuerte in der Nacht Raketen auf Israel ab und greift damit an der Seite Teherans in den Krieg ein. Die USA und Israel setzen ihre Angriffe im Iran indes fort - auch die Gegenangriffe Teherans auf Israel und Golfstaaten gehen weiter.

"Zunächst einmal profitiert der US-Dollar in Kriegssituationen in der Regel, da er die Weltleitwährung ist", kommentiert die Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Soll heissen: Ein erheblicher Teil der grenzüberschreitenden Kredite und Anleihen sind in US-Dollar denominiert. Um Zahlungsfähigkeit für den Fall der Fälle sicherzustellen, steigt die Nachfrage nach der US-Währung in unsicheren Zeiten daher."

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zudem dürfte sich die US-Wirtschaft gegenüber einem möglichen Ölpreisschock als widerstandsfähiger erweisen als die Wirtschaft im Euroraum. Dies gelte nicht zuletzt, weil die Eurozone ein Netto-Ölimporteur sei, sagte die Commerzbank-Expertin. Daher könnte die US-Notenbank auf die inflationären Folgen eines Ölpreisanstiegs mit kräftigeren Zinserhöhungen reagieren als die Europäische Zentralbank, die dann mehr Rücksicht auf eine schwächelnde Konjunktur nehmen müsste. Vieles hänge daher nun von der Dauer des Krieges und des Anstiegs der Ölpreise ab.

Das Euro/Dollar-Paar notiert aktuell bei 1,1745. Während es sich gegenüber dem frühen Montagmorgen damit kaum bewegt hat, liegt der aktuelle Kurs weiter klar unter den 1,1821 vom Freitagabend. Auch zum Schweizer Franken hat der Greenback seit Freitagabend zugelegt, wie der Stand von 0,7714 nach 0,7681 zeigt.

Das Euro/Franken-Paar ist am Montagmorgen zunächst bis auf 0,9034 abgesackt - abgesehen von kurzfristigen Bewegungen bei der Auflösung der Euro-Mindestgrenze der SNB 2015 - markiert dies einen neuen Rekord des Frankens zur Gemeinschaftswährung. Aktuell hat es sich auf 0,9060 wieder etwas nach oben bewegt.

"Der ultimative sichere Hafen unter den Währungen ist aktuell jedoch nicht der US-Dollar, sondern, wie schon im vergangenen Jahr gesehen, der Schweizer Franken", so heisst es in dem Commerzbank-Kommentar weiter. Das liege weniger an fundamentalen Faktoren, sondern eher daran, dass der Franken diesen Status ohnehin schon habe. Ob mit Beginn des Krieges der Dollar wieder längerfristig stärker wird, muss sich zeigen.

Derweil befindet sich die Schweizerische Nationalbank in erhöhter Alarmbereitschaft. "Angesichts der internationalen Entwicklung ist unsere Bereitschaft am Devisenmarkt zu intervenieren erhöht", heisst es in einer Stellungnahme der Notenbank, die AWP Finanznachrichten vorliegt. "Wir sind bereit am Devisenmarkt zu intervenieren, um eine rasche und übermässige Aufwertung des Frankens abzudämpfen, die die Preisstabilität in der Schweiz gefährdet."

awp-robot/hr/cg

Zürich (awp)

Weitere Links:

JPMorgan-Aktie stärker: EZB verhängt Millionenstrafe

Bildquelle: albertczyzewski / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9084 0.0044
0.48
USD/CHF 0.7742 0.0066
0.86
USD/JPY 156.9430 0.8030
0.51

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

finanzen.net News

Datum Titel
12:21 Miele wächst dank starker Nachfrage bei Gewerbekunden
12:20 ROUNDUP/Studie: Teamarbeit könnte Hausärztemangel ausgleichen
12:18 Russland will weiter mit USA im Ukraine-Krieg verhandeln
12:17 ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung deutet auf Wachstum hin
12:16 RWE-Aktie wenig verändert: Handelskrieg belastet Projektaufbau
12:03 Koordinationsrat der Muslime in Deutschland ruft zu Deeskalation auf
12:02 Öltanker vor der Küste Omans angegriffen - ein Toter
11:56 ROUNDUP: EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
11:53 EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
11:50 OTS: Miele & Cie. KG / Miele Geschäftsjahr 2025: Moderates Wachstum trotz ...