BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
86.96CHF
3.16CHF
3.77 %
12:42:09
BRXC
05.02.2026 10:44:01
BNP Paribas Hold
BNP Paribas
86.96 CHF 3.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Sharath Kumar am Donnerstag./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
94.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.12%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07:07
|BNP Paribas lifts outlook for shareholder returns (Financial Times)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|10:44
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|BNP Paribas S.A.
|86.37
|3.07%
