BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Münchner sei langfristig fokussiert gewesen, schrieb Jose Asumendi am Montag. In China setze man alles daran, den Monatsabsatz von rund 50.000 Fahrzeugen zu halten. Für Asumendi ist das eine wichtige Größe, um die Fixkosten abzudecken und den Marktanteil zu verteidigen./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
86.66 €
Abst. Kursziel*:
15.39%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
86.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.79%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|77.76
|-2.14%
