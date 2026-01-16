BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
88.82 €
|
Abst. Kursziel*:
3.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.98%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
