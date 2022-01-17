FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" sollte die operative Gewinnmarge im Autosegment wieder in Richtung des strategischen Zielkorridors führen, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zolldiskussion sieht er BMW von den deutschen Autobauern am besten aufgestellt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei eine zusätzliche Kursstütze./niw/he;