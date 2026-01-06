Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Begrenzte Lagerbestände
|
06.01.2026 16:07:42
Meta-Aktie unbeeindruckt: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage rückt nach hinten
Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat die Einführung seines neuesten Smartglasses-Modells in Ländern ausserhalb der USA aufgeschoben und das mit der hohen Nachfrage amerikanischer Kunden begründet.
Das intelligente Brillenmodell "Ray-Ban Display", das in Zusammenarbeit mit dem französisch-italienischen Brillenkonzern Essilorluxottica entwickelt wurde, sollte ursprünglich Anfang dieses Jahres in Kanada, Frankreich, Grossbritannien und Italien in den Verkauf gehen. Aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzter Lagerbestände werde sich die Markteinführung jedoch verzögern, schrieb Meta-Kommunikationsmanagerin Lisa Brown Jaloza in einem Blogbeitrag auf der Website des Technologiekonzerns.
"Seit der Markteinführung [des Modells] im vergangenen Herbst haben wir ein überwältigendes Interesse festgestellt, sodass die Wartelisten für das Produkt nun bis weit ins Jahr 2026 reichen", schrieb Brown Jaloza. "Aufgrund dieser beispiellosen Nachfrage und der begrenzten Lagerbestände haben wir beschlossen, unsere geplante internationale Expansion vorübergehend auszusetzen."
Man wolle sich weiterhin darauf konzentrieren, die Aufträge in den USA zu erfüllen, während der Ansatz für die internationale Verfügbarkeit neu bewertet werde.
Essilorluxottica, der Hersteller von Brillenmarken wie Ray-Ban und Oakley, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass seine Partnerschaft mit Meta den Absatz gesteigert habe. Man erwarte eine weitere Beschleunigung des Umsatzes, da immer mehr Verbraucher Brillen mit integrierter Technologie nutzen würden.
Die Meta Ray-Ban Display wurde im vergangenen Jahr in den USA eingeführt und trieb den Boom bei sogenannten Wearables weiter voran, elektronischen Geräte, die am Körper oder in der Kleidung getragen werden. Das Gerät kann zum Fotografieren und Streamen von Inhalten genutzt werden. Im Gegensatz zu früheren Smartglasses verfügt dieses Modell über ein kleines Display, das der Träger aus dem Augenwinkel sehen kann. Über das Smartphone des Nutzers sind die Brillen zudem mit Funktionen der Künstlichen Intelligenz (KI), wie etwa KI-Assistenten, verknüpft.
Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Meta, sagte beim jüngsten Handelsupdate zu Investoren, dass man die Branche bei KI-Brillen weiterhin anführe.
Die verbesserten KI-Funktionen haben in den letzten Jahren für einen Sprung bei Wearables gesorgt. Google plant, noch in diesem Jahr eine eigene Brille auf den Markt zu bringen, die auf seinem Sprachmodell Gemini basiert. OpenAI, der Eigentümer von ChatGPT, bereitet unterdessen die Einführung einer eigenen Familie von KI-Geräten bis 2027 vor.
Die News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hat eine Vereinbarung mit OpenAI zur Lizenzierung ihrer Inhalte geschlossen.Im NASDAQ-Handel notiert die Meta-Aktie zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 657,86 US-Dollar.
Von Joshua Kirby
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
05.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagabend an Fahrt (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Was Analysten von Meta Platforms (ex Facebook) erwarten (finanzen.net)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Meta buys Chinese-founded AI start-up Manus (Financial Times)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX nimmt 25'000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt legen am Dienstag zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.