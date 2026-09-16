Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22
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16.09.2026 10:12:41
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers-Chef Murray folgt auf Sturm als Aufsichtsratschef
HUGO BOSS hat Michael Murray, CEO der Frasers Group, zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.
"Mit Kontinuität und einer klaren langfristigen Perspektive werden wir uns darauf konzentrieren, das volle Potenzial von HUGO BOSS zu erschliessen und nachhaltigen Wert für alle Aktionärinnen, Aktionäre und Stakeholder zu schaffen", sagte Murray laut Pressemitteilung. Nach dem Ausscheiden von Stephan Sturm aus dem Aufsichtsrat soll Robert Palmer vorbehaltlich seiner gerichtlichen Bestellung in den Aufsichtsrat des Konzerns eintreten.
Die britische Frasers Group, HUGO BOSS' grösster Aktionär, hatte Anfang September erklärt, bei dem Modekonzern auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Wie Frasers damals mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern von den Stand Ende August 47,89 Prozent. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente.
Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 38,06 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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