ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Es habe nur wenige Überraschungen gegeben, schrieb Eliana Merle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Umsatz dürfte der Wirkstoffentwickler voraussichtlich in den letzten drei bis vier Monaten des Jahres erzielen. Die Entwicklung von Wirkstoffen gegen Krebs verleihe dem Aktienkurs längerfristig Aufwärtspotenzial./rob/bek/gl;