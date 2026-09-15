BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress für zwei wichtige Studien Zwischenergebnisse präsentiert, schrieb David Dai am Dienstag. Die Kombinationstherapie aus Pumitamig und Elfetabart gegen kleinzellige Lungenkarzinome habe seine Erwartungen übertroffen und könnte sich als bester Ansatz erweisen./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 135.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96.69
|
Abst. Kursziel*:
39.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 96.73
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.56%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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