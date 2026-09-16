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Intesa Sanpaolo SpA Aktie 2863859 / US46115H1077

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Milliardendeal 16.09.2026 09:35:00

Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus

Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus

Intesa Sanpaolos 31 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Monte dei Paschi gerät ins Visier der italienischen Wettbewerbsaufsicht. Sie prüft mögliche Folgen für Banken und Versicherer.

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
11.85 EUR -0.60%
Kaufen Verkaufen
Sas 31 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo für den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena ist ins Visier der Behörden geraten. Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat nach eigenen Angaben eine Prüfung der Offerte eingeleitet. Sie untersucht damit, wie ein potenzieller Deal den Wettbewerb auf dem Banken- und dem Versicherungsmarkt des Landes beeinflussen würde.

Intesa und Monte dei Paschi reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Intesa hatte im Juni das Angebot in bar und Aktien vorlegt. Im August teilte Monte dei Paschi mit, dass die Bank Optionen prüft, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,88 Prozent fester bei 6,76 Euro, während Monte dei Paschi-Titel 0,36 Prozent auf 11,85 Euro steigen.

DOW JONES

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Abwehrkampf gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen

Bildquelle: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images
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