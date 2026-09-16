Intesa Sanpaolo SpA Aktie 2863859 / US46115H1077
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16.09.2026 09:35:00
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus
Intesa Sanpaolos 31 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Monte dei Paschi gerät ins Visier der italienischen Wettbewerbsaufsicht. Sie prüft mögliche Folgen für Banken und Versicherer.
Intesa und Monte dei Paschi reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Intesa hatte im Juni das Angebot in bar und Aktien vorlegt. Im August teilte Monte dei Paschi mit, dass die Bank Optionen prüft, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.
Die Intesa Sanpaolo-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,88 Prozent fester bei 6,76 Euro, während Monte dei Paschi-Titel 0,36 Prozent auf 11,85 Euro steigen.
DOW JONES
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