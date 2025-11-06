Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.11.2025 12:22:12

BioNTech
83.88 CHF 1.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 117 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig senkten das Risiko in der Entwicklungspipeline, schrieb David Dai am Donnerstag. Für die weitere Beurteilung seien in naher Zukunft neue Daten im Bereich der Onkologie entscheidend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

