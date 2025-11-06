BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
83.88CHF
1.07CHF
1.29 %
09:00:10
BRXC
07.11.2025 12:22:12
BioNTech (ADRs) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 117 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig senkten das Risiko in der Entwicklungspipeline, schrieb David Dai am Donnerstag. Für die weitere Beurteilung seien in naher Zukunft neue Daten im Bereich der Onkologie entscheidend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 117.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 103.35
|
Abst. Kursziel*:
13.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 103.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
