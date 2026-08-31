August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst

Im August 2026 haben 8 Experten die BioNTech (ADRs)-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 129,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 27,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 101,67 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 140,00 USD 37,70 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 138,00 USD 35,73 20.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 132,00 USD 29,83 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 138,00 USD 35,73 04.08.2026 Bernstein Research 96,00 USD -5,58 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch