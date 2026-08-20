Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9349 0.4%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’523 0.0%  Bitcoin 58’143 5.3%  Dollar 0.8007 0.4%  Öl 93.4 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Walmart hebt Prognose an - Warum die Aktie dennoch fällt
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Shein-Aktie: Zölle belasten Wachstum und Gewinn vor Hongkong-IPO
Suche...
Plus500 Depot

Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Im Höhenflug 20.08.2026 22:06:00

Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype

Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype

Ein positives Studienergebnis zu einer individualisierten Krebstherapie lässt Analystenhäuser reihenweise ihre Kursziele für die Moderna-Aktie nach oben korrigieren.

Moderna
116.26 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen
  • Positive Phase-3-Daten zur Krebsimpfung sorgen für Kurssprung bei Moderna
  • Bank of America und weitere Häuser schrauben ihre Kursziele deutlich hoch
  • Auch BioNTech-Aktie und Merck profitieren

Moderna hat gemeinsam mit Merck positive Topline-Ergebnisse einer Phase-3-Studie zur individualisierten Krebsimpfung Intismeran Autogene in Kombination mit Keytruda gemeldet. Die Nachricht löste am Mittwoch einen der stärksten Kurssprünge der Unternehmensgeschichte aus: An der NASDAQ schloss die Moderna-Aktie beeindruckende 176,97 Prozent im Plus bei 174,38 US-Dollar. Dies zwang mehrere Analystenhäuser zu deutlichen Kurszielanhebungen. Auch die Merck-Aktie legte um kräftige 12,6 Prozent auf 152,20 US-Dollar zu, während BioNTech-Aktien um deutliche 21,96 Prozent auf 113,12 US-Dollar stiegen.

Im US-Handel am Donnerstag kam es dann jedoch zu Gewinnmitnahmen: Die Moderna-Aktie gab letztlich um 23,55 Prozent auf 133,32 US-Dollar nach, Merck verlor 1,98 Prozent auf 149,18 US-Dollar und BioNTech fiel um 1,97 Prozent auf 110,89 US-Dollar.

Moderna-Aktie: Studienerfolg als Wendepunkt

Die Studie INTerpath-001 untersuchte die Kombination aus dem individualisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran Autogene und der Immuntherapie Keytruda von Merck bei Patienten mit vollständig reseziertem Melanom im Stadium IIB bis IV. Laut Moderna-Mitteilung wurden dabei sowohl der primäre Endpunkt, das rezidivfreie Überleben, als auch ein wichtiger sekundärer Endpunkt, das fernmetastasenfreie Überleben, erreicht. In die Studie waren 1'137 Hochrisiko-Patienten eingeschlossen worden, die im Verhältnis 2:1 randomisiert entweder bis zu neun Dosen Intismeran plus Keytruda oder Keytruda allein über rund ein Jahr erhielten. Moderna zufolge handelt es sich um die erste positive Phase-3-Studie überhaupt für eine individualisierte Neoantigen-Therapie und zugleich für eine mRNA-basierte Krebstherapie. Neue Sicherheitssignale traten laut den Unternehmen nicht auf, die Sicherheitsprofile beider Wirkstoffe blieben demnach konsistent mit früheren Studien der Kombination. Merck und Moderna kündigten an, die Daten auf einer internationalen Fachtagung vorzustellen und den Austausch mit Zulassungsbehörden zu suchen.

Die Ergebnisse bauen auf einer Phase-2b-Zwischenauswertung der Studie KEYNOTE-942 vom Januar 2026 auf, laut der die Kombination das Rückfall- oder Sterberisiko nach fünf Jahren um 49 Prozent gesenkt hatte.

Bank of America und weitere Häuser reagieren

Bank of America Securities-Analyst Alec Stranahan hob sein Rating für die Moderna-Aktie noch am selben Tag von Underperform auf Hold an und setzte das Kursziel auf 170 US-Dollar herauf. Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn beliess seine Einstufung bei Hold, erhöhte das Kursziel jedoch von 39 auf 89 US-Dollar. RBC Capital-Analyst Luca Issi bestätigte ebenfalls Hold und hob sein Kursziel von 45 auf 130 US-Dollar an. William Blair-Analyst Myles Minter stufte die Aktie von Market Perform auf Buy hoch. Der Analystenkonsens aus 15 Häusern lag am heutigen Donnerstag laut TipRanks-Daten bei einer neutralen Einschätzung mit 2 Buy-, 12 Hold- und einer Sell-Einstufung sowie einem mittleren Kursziel von 74,54 US-Dollar bei einer Spanne von 40 bis 170 US-Dollar.

Analystin Lale Akoner von eToro ordnete den Kurssprung als Hoffnungssignal für die kommerzielle Zukunft der mRNA-Technologie jenseits von Infektionskrankheiten ein. Mediziner Dr. Ryan Sullivan vom Mass General Brigham Cancer Institute bezeichnete das Studienergebnis als grossen Wurf für das gesamte Feld der mRNA-Krebstherapien. Das INTerpath-Entwicklungsprogramm von Merck und Moderna umfasst nach Unternehmensangabe insgesamt neun Phase-2- und Phase-3-Studien über mehrere Tumorarten hinweg, darunter neben Melanom auch nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Blasen- und Nierenzellkarzinom.

BioNTech zieht mit, ohne eigenen Auslöser

Auch die BioNTech-Aktie profitierte am Mittwoch vom Kurssprung bei Moderna, obwohl der Auslöser nicht aus Mainz stammte. BioNTech verfolgt mit eigenen 14 laufenden Phase-3-Studien in der Onkologie eine ähnliche Strategie wie Moderna und hatte zuvor eine Onkologie-Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb im Volumen von 11,1 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben. Das Unternehmen verfügt über eine Kassenposition von 16,6 Milliarden Euro sowie ein laufendes Aktienrückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde US-Dollar bis Mai 2027.

Merck und Moderna wollen die Studiendaten auf einer internationalen Fachtagung präsentieren und den Austausch mit Zulassungsbehörden suchen, was weitere Details zum Zulassungsweg von Intismeran Autogene liefern dürfte. Als nächster Termin für Moderna gilt laut Kalender vorläufig der 29. Oktober 2026.

Bettina Schneider, Julia Walter, Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 2.263 19.03.2027 156468942
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 1.72 59.68 159691917
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

ASMALLWORLD steigert Betriebsgewinn im ersten Semester bei tieferen Einnahmen - Aktie tiefer

Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Moderna Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Moderna Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’888.91 19.98 S3PBUU
Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’718.95 19.71 SPB50U
Long 13’399.08 13.77 SVBOKU
Long 12’841.63 8.99 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2026 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.