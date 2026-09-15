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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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16.09.2026 10:26:57

Barclays Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beleuchtete am Mittwoch Signale der US-Konkurrenz auf einer Konferenz, die Fragen hinsichtlich eines schwächeren dritten Quartals im Kapitalmarktgeschäft aufwerfen. Generell seien Barclays-Aktien als einer seiner Branchenfavoriten aber zu günstig, um sie bei solch starker Ergebnisdynamik links liegenzulassen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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4.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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