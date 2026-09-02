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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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04.09.2026 13:03:10

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 128 auf 127 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Asad Haider schaute am Freitag voraus auf die für den Antikörperspezialisten wichtigsten Ereignisse bis Jahresende. Als nächstes im Fokus stehe die Weltlungenkrebskonferenz (WCLC). Die Mainzer präsentierten hier Daten zu besonders weit erprobten Kombinationen mehrerer neuartiger Wirkstoffe. Solche Novel-Novel-Kombinationen dürften in der Therapie vieler fortgeschrittener Erkrankungen zu einem Paradigmenwechsel führen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Asad Haider 		KGV*:
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