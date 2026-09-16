Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot

Zuvor sei ein Pilotprojekt in Grossbritannien und Frankreich erfolgreich verlaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Adecco hatte bereits im Frühling bekanntgegeben, die Lösung "Agentforce 360" von Salesforce zu übernehmen. Das auf der Technologie "Claude" von Anthropic basierte Produkt unterstützt laut den Angaben Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Personalbeschaffung sowie Kunden- und Kandidatenbetreuung.

Adecco-Anteilsscheine verlieren zur Wochenmitte an der SIX stellenweise 1,08 Prozent auf 23,92 Franken.

Zürich (awp)