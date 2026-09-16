|In über 40 Ländern
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16.09.2026 09:23:00
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot
Der Personaldienstleister Adecco führt die KI-Lösung "Agentforce" in 40 Ländern ein.
Adecco hatte bereits im Frühling bekanntgegeben, die Lösung "Agentforce 360" von Salesforce zu übernehmen. Das auf der Technologie "Claude" von Anthropic basierte Produkt unterstützt laut den Angaben Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Personalbeschaffung sowie Kunden- und Kandidatenbetreuung.
Adecco-Anteilsscheine verlieren zur Wochenmitte an der SIX stellenweise 1,08 Prozent auf 23,92 Franken.
Zürich (awp)
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